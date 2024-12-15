Пока Запад оценивал каждую автократию в вакууме, автократии сформировали действенный альянс, который работает более слаженно, чем сам Запад.

Третья мировая война уже на носу, или, возможно, даже уже началась, просто человечество еще не осознало это. Полномасштабная война в Украине, сразу несколько фронтов на Ближнем Востоке и рост напряженности в Восточной Азии являются прологом к глобальному конфликту, или его первым этапом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

"Это эпоха глобального противостояния. Насилие, которое сейчас происходит в мире, доказывает одно: у нас больше нет конфликтов, которые отделены друг от друга и которые можно решать по отдельности. Существует одна общая попытка уничтожить международный порядок, и мы должны сделать все, чтобы это предотвратить", - заявил недавно министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, комментируя прибытие северокорейских войск на российско-украинский фронт.

Мир изменился

Как отмечает WSJ, еще десять лет назад Россия и Китай совместно с США и ЕС обкладывали Иран и Северную Корею новыми санкциями. Однако сегодня РФ, Китай, Иран и КНДР сформировали автократическую ось, которая совместно действует против западного мира.

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Поворотным моментом для этого авторы публикации считают 2014 год, когда все четыре автократические режимы неожиданно для себя увидели минимальную реакцию Запада на российскую аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. Уже в 2015 году Иран и Россия начали совместно спасать людоедский режим Башара Асада в Сирии.

Полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году окончательно сформировало четырехугольный союз Москвы, Тегерана, Пекина и Пхеньяна, в рамках которого Россия получает экономическую или военную помощь от трех других для продолжения своих усилий по уничтожению Украины. Неспособность или нежелание Запада помешать этому сотрудничеству лишь дополнительно его стимулировало.

"Соперничество великих держав ускоряется и разъединяет мир. Наверное, мы стоим на пороге Третьей мировой войны. У вас есть последствия российско-украинской войны, войны в Газе, а Сирия - это просто еще одна доминошка. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не иметь большей доминошки", - сказал Ван Хуйяо, президент аналитического центра в Пекине и бывший советник китайского правительства.

Показательно, что в последнее время был нарушен ряд табу, которые держались на протяжении всей холодной войны и после нее. Например, территория одной "глобальной державы" сегодня подвергается ударам ракетами, которые предоставила другая "глобальная держава", пишет WSJ, имея в виду американские ракеты ATACMS, которыми ВСУ бьют по российской территории.

Зато Россия с 2022 года активно и весьма успешно прибегает к ядерному шантажу, пытаясь запугать США и их союзников, чтобы они отказались от поддержки Украины. Кроме того, российские агенты развернули кампанию насилия по всей Европе, атакуя военную промышленность и коммуникационную инфраструктуру в масштабах, которые западные правительства описывают как беспрецедентные.

Сенатор-республиканец Джеймс Риш отмечает, что нынешнюю ситуацию в мире еще нельзя называть мировой войной, но он признает, что уже началась "прокси-война", то есть война через "посредников".

Ревизионизм поднял голову

Причинами нового глобального противостояния WSJ называет ревизионизм Москвы и Пекина. Сегодня Россия и Китай мечтают восстановить былую имперскую славу со сферами влияния, которые выходят далеко за пределы их фактических границ. И на этом пути первой целью для них является восстановление контроля над Украиной и Тайванем соответственно.

Китай и Россия считают, что современный "международный порядок, основанный на правилах" является лишь инструментом для американского господства в мире. Поэтому они хотят разрушить этот порядок, чтобы установить собственное господство. При этом и Москва, и Пекин убеждены, что политическое и экономическое влияние Запада с его либеральной демократией естественным образом будет снижаться по мере того, как уменьшается доля западных демократий в мировой экономике и населении.

Запад снова не готов к большой войне

Пока автократии согласовывают планы по свержению мирового порядка, Запад стоит на пороге раскола, поскольку победитель американских выборов Дональд Трамп уже анонсировал курс на экономическую и политическую самоизоляцию Америки.

"На данный момент единство автократий, пожалуй, сильнее единства демократий. Идет борьба между автократиями и демократиями, и автократии имеют победную руку", - сказал генерал Онно Айхельсхайм, начальник обороны Нидерландов.

Тот факт, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея имеют разные политические системы и идеологии, и они не создали формальный альянс, как НАТО, вероятно стал причиной недооценки этого блока странами Запада.

"Мы коллективно, видимо, недооценили масштабы этой новой оси и стратегическое влияние, которое она имеет на всех нас. Мы попали в ловушку, рассматривая каждый компонент изолированно, и не видя связей между ними и глубокой связи между одним театром и другим... Мы не скорректировали свое мышление и не учли масштаб их стратегических амбиций", - сказал недавно руководитель национальной разведки Австралии Эндрю Ширер.

Ширер отметил, что государства Оси во время Второй мировой войны - Германия, Италия и Япония - также не пришли к согласию по ключевым вопросам. Например, Япония не разделяла желание Гитлера уничтожить евреев и не присоединилась к его нападению на Советский Союз. Тем не менее, действуя вместе, эти страны опасно приблизились к тому, чтобы захватить Европу и Азию. Они потерпели поражение в основном потому, что США обладали самой мощной промышленной базой на планете.

Однако сегодня США уже не те, что раньше. Америка уже сейчас неспособна в полной мере обеспечить оружием Украину и Израиль, хотя масштаб этих конфликтов является ограниченным в мировом измерении. Заказы для Тайваня тоже задерживаются.

В отчете, опубликованном в июле, уполномоченная Конгрессом Комиссия по национальной оборонной стратегии обнаружила, что Китай опережает США, когда дело доходит до военного производства, и что оборонно-промышленная база Америки не в состоянии удовлетворить потребности США и союзников.

Перспектива Третьей мировой войны

Как писал УНИАН, аналитики подсчитали, что победа России в войне будет стоить Западу в несколько раз дороже, чем нынешняя поддержка Украины. Поражение Украины потребует от США потратить на оборону на 808 миллиардов долларов больше, чем заложено в бюджете в течение следующих пяти лет. В то же время с 2022 года Конгресс выделил Министерству обороны 112 миллиардов долларов на помощь Киеву.

Также мы рассказывали о том, где пролягут фронты Третьей мировой войны, когда Россия нападет на страны НАТО. Ведь в Москве уже намекнули, что не планируют сворачивать свою территориальную экспансию в Европе.

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