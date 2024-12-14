При этом он не уточнил, идет ли речь о территориях Украины, или других стран, но говорил о нацистах в Европе.

Россия может захватить больше чужих территорий. Об этом прямо заявил бывший президент РФ, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так, выступая на партийном съезде "Единой России", он заявил, что "неонацизм вновь поднял голову в Европе" и что "Россия должна уничтожить врага без малейшего шанса на реванш".

Затем Медведев рассказал, как оккупированные регионы Украины, которые он назвал "Новороссией", получают помощь в рамках государственной программы развития "новых регионов".

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"Этот опыт может быть востребован и дальше, в случае если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно", – сказал Медведев аплодирующему залу.

Другие недавние заявления Медведева

Как писал УНИАН, ранее Медведев опубликовал статью, в которой снова рассказал о том, что Украины никогда не существовало, а украинцы – это просто испорченные русские. Также он пообещал уничтожить Украину.

Также мы рассказывали, как Медведев жаловался на то, что Запад перестал бояться российских ядерных угроз. Поэтому он на всякий случай в очередной раз пообещал уничтожить Киев ядерным оружием.

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