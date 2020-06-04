Ткаченко пообещал продать свои акции Одесской киностудии

Сегодня Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

Новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в ближайшее время продаст свои акции Одесской киностудии, чтобы не было конфликта интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ткаченко заявил на заседании парламента во время рассмотрения вопроса о назначении его министром культуры и информационной политики, отвечая на обвинения ряда депутатов о якобы конфликте интересов, поскольку он имеет акции Одесской киностудии, и продолжаются судебные процессы относительно акций с участием Министерства культуры.

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Ткаченко отметил, что такие обвинения являются ложными.

«Я знаю, что ложь не имеет пределов, потому что это невежество и хамство, которое я постоянно слышу по этому поводу. Хочу заявить, что никакого конфликта интересов не будет - мои акции готовятся к продаже и не в «слепой траст». И это будет сделано в ближайшее время», - заявил он.

Ткаченко подчеркнул, что об Одесской киностудии, которая работает, говорят положительно, но в то же время никто «не видит государственную «Укркинохронику», которую украли, никто не видит Национальную кинематику, которую наполовину украли».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, Верховная Рада назначила Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины.

Ткаченко был избран в парламент по списку партии "Слуга народа", возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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