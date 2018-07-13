Одесская киностудия начала процесс реновации и вовлечет в него жителей Одессы

Начата разработка плана реновации и трансформации киностудии в креативный кластер по примеру европейских киностудий.

Сегодня, 13 июля, на пресс-конференции, руководство Одесской киностудии представило идею концепции реновации и развития киностудии. А также был модписан меморандум с Одесской Областной Государственной Администрацией о создании музея истории кино в здании «Сан-Донато», которое находится на территории киностудии.

За 100 лет своего существования Одесская киностудия стала значимым культурным достоянием и объектом гордости не только для Одессы, но и для Украины. Руководство киностудии ставит своей целью сохранить и развить этот статус.

Начата разработка плана реновации и трансформации киностудии в креативный кластер по примеру европейских киностудий.

Основная цель - сделать Одесскую киностудию конкурентоспособной сервисной площадкой для развития киноиндустрии, местом создания продуктов мирового уровня, центром инновационного и технологического развития, образовательной платформой и культурным центром притяжения для Одесситов и гостей города.

«Мы поставили перед собой довольно амбициозную задачу, для реализации которой требуются значительные ресурсы и большие инвестиции. Но по-другому и быть не может. Одесская киностудия всегда была центром творчества, новаторства и развития киноискусства, местом открытия новых талантов, так должно оставаться и впредь. Поэтому мы должны двигаться в ногу со временем и учесть современные требования и потребности индустрии», - прокомментировал Андрей Осипов, глава правления Одесской киностудии.

Подход базируется на европейском примере, где все киностудии стали не просто сервисными центрами для индустрий кино, телевидения и ИТ, но и креативным кластером с полным циклом видеопроизводства, центром профессионального образования, культуры и инноваций, который привлекает производителей видео-контента со всего мира.

Для разработки проекта реновации, кроме украинских и международных специалистов, киностудия привлечет также жителей города. Запланировано проведение опроса о их видении путей развития Одесской киностудии.

«Мы планируем создать серьезный производственно-технический комплекс. Мы знаем как снимать и что для этого нужно. Но чтобы создать многофункциональную площадку для творческих и технологических индустрий, нам нужен другой уровень компетенций. По сути, инжиниринговый партнер, который должен помочь сформулировать возможности этой площадки. Мы открыты к сотрудничеству», -прокомментировал Александр Ткаченко, член наблюдательного совета Одесской киностудии.

В 2016-2017 годах Одесская киностудия приняла участие в совместном производстве 6 полнометражных и 3 короткометражных фильмов. Кроме этого, обслуживала целый ряд других кинокартин, путем предоставления оборудования, реквизита, костюмов, оружия, специалистов.

Сейчас идет процесс налаживания сотрудничества с норвежской киностудией FilmCamp, которое предусматривает предоставление экспертизы в создании бизнес-плана реновации Одесской киностудии, разработку совместных проектов для европейского рынка и запуск профессиональной киношколы.

На завершающем этапе переговоры с двумя американскими компаниями о создании современного центра постпродакшина полного цикла на Одесской киностудии.

Достигнуты договоренности с норвежской компанией «EvilDoghouseStudios AS» о начале совместной работы над полнометражным фильмом с рабочим названием «Нансен».

Также в 2018 году запланирован старт съемок полнометражного фильма «Память солнца», съемки болгарско-украинского игрового фильма «Колумб». Подписано 7 соглашений о совместном участии в производстве фильмов с украинскими компаниями-кинопроизводителями. Подготовка двух кинопроектов и одного анимационного до 12 конкурсного отбора в Госкино.