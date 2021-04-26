Фракция "СН" не приняла конкретного решения о наказании народного депутата Николая Тищенко, который во время локдауна устроил вечеринку по случаю дня рождения жены.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что народного депутата Николая Тищенко надо временно отстранить от участия в принятии решений в составе политсовета партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Корниенко отметил, что фракция «СН» на заседании не пришла к какому-то системному решению по наказанию Тищенко, который во время локдауна устроил вечеринку по случаю дня рождения жены.

По словам Корниенко, на заседании звучали разные предложения.

При этом Корниенко напомнил, что Тищенко является членом руководящего органа партии.

"И я, как председатель партии, обратился в политсовет нашей партии, в которой в мае состоится первое крупное заседание по рассмотрению сложившейся ситуации и принятию определенных политических мер, которые партия может применить к своему члену, в отношении члена руководящего органа", - добавил он.

Корниенко отметил, что не входит в состав политсовета, но является председателем партии, и если его спросят, то он предложит временно, на определенный период, отстанить Тищенко от участия в принятии партийных решений.

По его словам, это существенное наказание для члена руководящего органа партии.

"И будем смотреть дальше на реакцию Николая Николаевича относительно тех обещаний, которые он давал публично и не публично относительно волонтерской деятельности", - подчеркнул Корниенко.

Скандальная вечеринка Тищенко: что известно

По информации СМИ, неделю назад Тищенко в ресторане отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv устроил вечеринку по случаю дня рождения жены.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Сам Тищенко заявил, что празднование дня рождения жены проходило "в узком и почти семейном кругу" - было чуть больше 20 человек. Все они переболели COVID-19, а за сутки до вечеринки делали тесты.

22 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было решено, что Тищенко за нарушение карантинных ограничений должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по этому случаю определит политический совет партии, отметили в пресс-службе партии.

24 апреля начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что за организацию вечеринки будет отвечать только администрация отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv. Полиция составила протокол на 34 тыс. грн.

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Автор: Надя Пришляк