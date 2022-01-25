По словам министра обороны, 25 января в Украину прилетит еще один самолет с вооружением.

Министр обороны Алексей Резников оценил поставки вооружения из США и Великобритании. По словам политика, Украина получила то, о чем раньше мы могли только мечтать.

Об этом Резников заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Он не стал раскрывать подробности о том, какое именно вооружение прибыло в Украину, однако отметил, что "там много интересного". По словам Резникова, он уже давно ведет переговоры с партнерами и последствия таких переговоров можно оценить наглядно.

"Последствия вы видите - самолеты, которые прилетают из Лондона, два самолета из США... А завтра (25 января - УНИАН) мы встречаем третий самолет с помощью", - указал политик.

Говоря о том, получил ли Украина системы ПВО и ракеты Patriot, Резников указал, что деталей он пока раскрывать не будет.

"Но поверьте, в той помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше", - отметил министр обороны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украину прибыла вторая партия военной помощи от США. Штаты для укрепления обороноспособности Украины передали Киеву более 80 тонн оружия, отметил Резников.

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