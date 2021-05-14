По ее словам, они пытались избежать переезда на госдачу несколько месяцев, даже год.

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, почему их семья временно переехала на государственную дачу, и объяснила, как им там живется.

Этим она поделилась в первом телевизионном интервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

Читайте такжеЕлена Зеленская рассказала, как относится к хейту в сети"Временно проживаем на государственной даче. Я не могу сказать, что я в восторге от этой идеи была от самого начала и сейчас не в восторге. Когда мы все же решили, что надо так сделать, я понимала реакцию негативную. Я сама так реагировала. Но это требования государственной охраны — мы ничего не можем сделать", — заявила первая леди Украины.

По ее словам, они пытались избежать переезда на госдачу несколько месяцев, даже год.

"Каким-то образом сделать так, чтобы все работало, а мы жили в своем доме. Не получается. Ко всему привыкаешь. Мы сделали минимальный ремонт, потому что впервые, когда я туда зашла - золотые люстры, мраморные ванны... Ремонтировали все остальное за свой счет. Надо было сбить позолоту и покрасить в более спокойные цвета", — рассказала Зеленская.

Она добавила, что мебель у них была, потому что они переехали после того, как продали свой дом.

Зеленский поселился на госдаче: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции Конча-Заспа государственного управления делами, а именно - домом №29.

Как сообщала пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале, Зеленский в июле продал дом в с. Иванковичи Киевской области.

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Автор: Ольга Робейко