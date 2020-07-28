Саакашвили предложил почти в 4 раза сократить количество судов в Украине
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предлагает полностью изменить систему судов и в разы уменьшить их количество.
Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.
По словам политика, судебная реформа в любом случае не будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и Верховной Рады с конкретной целью - полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.
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Саакашвили говорит, что сама система изнутри себя не поменяет, ведь на всех уровнях власти имеет своих людей. В то же время политик хочет опереться на людей, которые "реально хотят перемен".
Среди прочего предлагается с нынешних 764 судов оставить 200.
"Поэтому мы обязательно прорвем эту пропасть, и в Украине обязательно состоится исчерпывающая судебная реформа, даже если для этого нужно будет использовать инструменты прямой демократии.
Мы предлагаем:
Ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (ВСП ВККС, ГСА) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы.
Кадровый голод: из 7000 судей штата судебной системы, вакантными остаются 2000 должностей (например, некоторые суды имеют по 1 судье, некоторые заполнены лишь на 10 процентов).
Для этого необходимо максимально быстро провести честные и прозрачные конкурсы.
Изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов)
Автоматизация процессов в судах (суд в смартфоне)
Создание конкурентной системы для решения гражданских, семейных и хозяйственных споров.
Внедрение практики суда присяжных в категориях особо важных и социально опасных преступлений.
Ликвидация монополии проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах.
Просмотр статуса Верховного суда: формирование прецедентного права
Провести референдум о дальнейшей судьбе Конституционного суда Украины для того, чтобы именно народ Украины ее решил", - написал Саакашвили.
Как сообщал УНИАН, ранее Совет судей Украины возмутился заявлениями главы исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили о необходимости радикальной судебной реформы. В ответ экс-президент Грузии назвал их элитными коррупционерами.
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