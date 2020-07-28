Саакашвили предложил почти в 4 раза сократить количество судов в Украине

Глава Нацсовета реформ считает, что сама система изнутри себя не поменяет, ведь на всех уровнях власти имеет своих людей.

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предлагает полностью изменить систему судов и в разы уменьшить их количество.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, судебная реформа в любом случае не будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и Верховной Рады с конкретной целью - полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.

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Саакашвили говорит, что сама система изнутри себя не поменяет, ведь на всех уровнях власти имеет своих людей. В то же время политик хочет опереться на людей, которые "реально хотят перемен".

Среди прочего предлагается с нынешних 764 судов оставить 200.

"Поэтому мы обязательно прорвем эту пропасть, и в Украине обязательно состоится исчерпывающая судебная реформа, даже если для этого нужно будет использовать инструменты прямой демократии.

Мы предлагаем:

Ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (ВСП ВККС, ГСА) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы.

Кадровый голод: из 7000 судей штата судебной системы, вакантными остаются 2000 должностей (например, некоторые суды имеют по 1 судье, некоторые заполнены лишь на 10 процентов).

Для этого необходимо максимально быстро провести честные и прозрачные конкурсы.

Изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов)

Автоматизация процессов в судах (суд в смартфоне)

Создание конкурентной системы для решения гражданских, семейных и хозяйственных споров.

Внедрение практики суда присяжных в категориях особо важных и социально опасных преступлений.

Ликвидация монополии проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах.

Просмотр статуса Верховного суда: формирование прецедентного права

Провести референдум о дальнейшей судьбе Конституционного суда Украины для того, чтобы именно народ Украины ее решил", - написал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, ранее Совет судей Украины возмутился заявлениями главы исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили о необходимости радикальной судебной реформы. В ответ экс-президент Грузии назвал их элитными коррупционерами.

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