Он считает, что его "опозорили" и его репутация в Украине уничтожена навсегда.

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко намекнул, что планирует выехать из страны.

Читайте также"Мне позвонили и сказали, что себя веду неправильно": судья КСУ Слиденко объяснил, почему написал заявление об отставкеКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Говоря о том, что в августе получил письмо об определенных нарушениях, связанных с декларированием, Слиденко заметил, что представил свои объяснения Национальному агентству по предотвращению коррупции в письменном виде.

По его мнению, это "унижение" для любого судьи - приходить в орган, созданный законом ad hoc.

"Я имею в виду НАПК. Который не является конституционным органом, заметьте ... Это унижение для судьи - ходить к ним туда. Но я должен был это сделать. И я это сделал. Просто я это сделал в письменной форме и отправил по почте" , - пояснил судья.

По словам Слиденко, после получения этого письма уже через 20 часов ему позвонили и сообщили, что его объяснения являются неудовлетворительными.

"Задача была другая - задача была выписать мне протокол. И потом господин Вениславский (представитель президента в КСУ Федор Вениславский - УНИАН) этим протоколом бравировал бы перед всем государством. Меня опозорили. Моя репутация уничтожена. Навсегда. В этом государстве. Поэтому вряд ли я больше здесь буду оставаться", - сказал он.

На уточнение, имеет ли он ввиду "оставаться в государстве", Слиденко ответил: "Да".

Скандал вокруг КСУ

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Автор: Таня Поляковская