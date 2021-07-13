Предложенными президентом изменениями вносятся коррективы в процедуру голосования конкурсной комиссии, которая проводит отбор кандидатов на должность члена ВККС.

Верховная Рада повторно, с предложениями президента, приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины ( ВККС).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 305 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Речь идет о законе "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-п).

Как пояснил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, главное предложение президента - уточнение порядка принятия решения Конкурсной комиссией, которая проводит отбор кандидатов на должность члена ВККС, при участии международных экспертов в случае, если Комиссия принимает это решение большинством голосов, то есть, 4 из 6.

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"Президентом Украины исключен соответствующий абзац 20-й из текста закона, который вносил соответствующую неопределенность. Поэтому позиция президента является принципиальной относительно соблюдения рекомендаций именно Венецианской комиссии относительно порядка принятия решения Конкурсной комиссией, которая будет помогать выбирать будущий состав ВККС. И определить, что в окончательном тексте закона решение принимается 4 голосами из 6 в случае, если за это решение проголосовали по меньшей мере два представителя от международных организаций", - пояснил Костин.

Согласно предложениям президента, также устанавливается, что ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов, по меньшей мере 6 из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Из закона изымается положение, согласно которому на запрос Конкурсной комиссии для обеспечения ее деятельности могут быть привлечены дополнительные эксперты, специалисты международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних 5 лет за счет собственных средств предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции.

Среди прочего, устанавливается, что председатель Высшего совета правосудия или лицо, исполняющее его обязанности, обращается к субъектам формирования Конкурсной комиссии о представлении кандидатур в ее состав не позднее следующего рабочего дня со дня получения перечня международных и иностранных организаций.

На запрос члена первого состава Конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий Конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков. Финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

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29 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

Законом предусмотрено, что в состав ВККС входят 16 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. Право решающего голоса при формировании ВККС будут иметь международные эксперты.

Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, но предположил, что президент ветирует этот закон. Разумков отмечал, что в принятом законе есть коллизия. Было проголосовано предложение №453, которое увеличивало влияние международных экспертов на принятие решения. В то же время, было поддержано предложение №409. Обе поправки содержат различные правила, по которым решение Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС считается принятым. Таким образом, нормы закона можно трактовать по-разному.

8 июля президент Владимир Зеленский ветировал этот закон.

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Автор: Таня Поляковская