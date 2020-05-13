Суд открыл производство по иску Верланова к Кабмину и ГНС - он оспаривает свое увольнение

Верланов был уволен Кабмином с должности главы Госналоговой службы 24 апреля.

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по иску экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова к Кабинету Министров и Государственной налоговой службе Украины.

Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд принял решение рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 19 июня 2020 года", – отметили в суде.

Пресс-служба ОАСК напомнила, что среди требований Верланова – признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым был он был уволен с должности председателя Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности.

"По мнению истца, оспариваемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушающим его трудовые права и законные интересы", – сказано в сообщении.

Верланов в своем Telegram отметил, что уже готовится к заседанию.

Верланов был уволен Кабмином с должности главы Госналоговой службы 24 апреля. Глава ГНС утверждал, что никаких оснований для его увольнения не было. Он назвал свое увольнение политическим и предположил, что "оно произошло в интересах представителей бывших элит, которые были окончательно исключены из различных налоговых схем".

На отставке Верланова, а также главы таможенной службы Максима Нефьодова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала "коррупционные скрутки с НДС", что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.

24 апреля в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.