Адвокаты пытаются сорвать заседание суда по избранию меры пресечения Януковичу

Печерский райсуд Киева отклонил все ходатайства защитников экс-президента Виктора Януковича, которыми они пытались затянуть рассмотрение ходатайства прокуроров об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокаты пытаются сорвать судебное заседание по избранию экс-президенту Виктору Януковичу меры пресечения по делу о событиях 18-20 февраля 2014 года на Майдане.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание Печерского райсуда Киева началось с того, что защитники Януковича подали ряд ходатайств.

Сначала они требовали вообще не рассматривать вопрос об избрании экс-президенту меры пресечения из-за якобы окончания срока досудебного расследования, а затем потребовали отвода прокуроров, заявляя о предвзятости представителей обвинения, об их работе на "прежнюю власть" и "сотрудничество с фондом Сороса". Эти ходатайства суд оставил без удовлетворения.

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После этого адвокаты подали еще два ходатайства - о вызове Януковича в суд. Эти ходатайства суд также не удовлетворил, и судья Алексей Соколов заявил о начале рассмотрения вопроса об избрании экс-президенту меры пресечения. При этом судья добавил, что адвокаты Януковича злоупотребляют своим правом на защиту в целях затянуть заседание.

Когда один из прокуроров начал зачитывать ходатайство, в котором они просят суд избрать экс-президенту меру пресечения в виде содержания под стражей, адвокат Виталий Сердюк начал его перекрикивать. Он стал кричать, что у защиты есть 15 томов материалов дела, свидетельствующих о невиновности Януковича.

В ответ судья Соколов отметил, что судом уже принято решение о завершении стадии рассмотрения ходатайств, и суд начал избрания Януковичу меры пресечения.

После этого Сердюк начал выкрикивать, что заявляет отвод судьи. В зале поднялся шум.

Судья объявил технический перерыв на 10 минут для наведения порядка, а адвокаты Януковича начали кричать, что понесут в канцелярию заявление об отводе судьи.

После завершения перерыва судья пришел в зал заседаний и не обнаружил там адвокатов Януковича. Помощники ему сказали, что они пошли в канцелярию.