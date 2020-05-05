В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича может начать процедуру его экстрадиции

Накануне стало известно о решении столичного суда о заочном взятии Януковича под стражу.

Заочный арест бывшего президента Виктора Януковича в деле о захвате государственной власти, решение о котором ранее принял Печерский райсуд Киева, может дать старт процедуре его экстрадиции из России.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

В ведомстве поясняют, что в указанном производстве ведется расследование обстоятельств захвата Януковичем государственной власти в сентябре-октябре 2010 года путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий.

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"В частности эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения в неконституционный способ действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения", - говорится в сообщении.

"Указанное решение суда дает право стороне обвинения применить в отношении. Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - добавили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Виктора Януковича под стражу в рамках расследования уголовного производства относительно узурпации им власти.