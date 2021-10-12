Интересы Медведчука представляют пятеро адвокатов.

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства стороны обвинения об избрании меры пресечения народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, который является подозреваемым по делу о незаконной закупке угля на оккупированном Донбассе в 2014-2015 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале суда его интересы представляют пятеро адвокатов.

Прокурор начал зачитывать ходатайство, излагая суть подозрения, а именно, что при непосредственном участии Медведчука органами власти было принято решение о закупке угля у террористических организаций ЛНР/ДНР.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе.

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По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура будет просить суд взять Медведчука под стражу с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

В настоящее время депутат находится под домашним арестом по другому делу о госизмене и в покушении на разграбление ресурсов в оккупированном Крыму.

Дело против Медведчука и Козака

Медведчук вместе с другим депутатом от "ОПЗЖ" Тарасом Козаком подозревается в незаконной передаче РФ газового месторождения в Крыму; предоставлении российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведении подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

Автор: Дмитрий Хилюк