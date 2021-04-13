Кулеба отметил, что вопрос "практической поддержки" Украины он поднимет сегодня на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет войны и не планирует никакого наступления или эскалации, поскольку привержена дипломатическим и политическим средствам урегулирования ситуации на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом пресс-конференции перед заседанием Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе. Трансляция мероприятия велась на сайте НАТО.

"Украина не хочет войны. Мы не планируем никакого наступления или эскалации. Украина привержена дипломатическим и политическим средствам урегулирования конфликта", - заявил он.

Глава МИД Украины отметил, что во время сегодняшней встречи с генсекретарем НАТО обсудил, как страны-члены Альянса могут поддержать Украину в этих обстоятельствах.

"Каждое слово поддержки имеет значение, и мы ценим это. Однако мы также нуждаемся очень в практической поддержке, и я ценю готовность генерального секретаря работать с нами по этому поводу", - добавил он.

Кулеба отметил, что вопрос "практической поддержки" Украины он поднимет сегодня на заседании Комиссии Украина-НАТО.

В Брюсселе сегодня, 13 апреля, состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием Кулебы.

Участники заседания обсудят обострение Российской Федерацией ситуации в сфере безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, а также действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Комиссия Украина-НАТО является высшим органом, который принимает решение по развитию отношений Украины и Альянса и направляет меры практического сотрудничества. Она также является форумом для консультаций между странами-членами Альянса и Украиной по тем вопросам безопасности, которые вызывают обоюдную заинтересованность.

Стягивание российских войск к границам с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крыму через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Константин Гончаров