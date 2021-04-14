По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и РФ Байдена и Путина.

В Кремле назвали безосновательной обеспокоенность США в связи с концентрацией российских войск у границ Украины.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вся обеспокоенность, кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем, безосновательна», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, можно ли рассчитывать на деэскалацию напряженности на границе Украины по итогам беседы глав США и России.

«Вашингтон прекрасно может использовать свое влияние на Киев с тем, чтобы побудить украинцев отказаться от провокационных действий», - добавил он.

Разговор Байдена и Путина

13 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. В ходе беседы Байден, в частности высказал обеспокоенность внезапным усилением военных РФ в оккупированном Крыму и на границе с Украиной.

Стяжка войско РФ к украинской границе

В начале марта Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times написала, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между русскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Роман Цимбалюк