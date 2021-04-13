Как отметил министр, впервые со времен распада СССР зафиксировано развертывание разветвленной системы управления войсками РФ вблизи украинских границ.

Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил ситуацию с безопасностью на украинских границах с послом Франции Этьеном де Понсеном. По его словам, Россия вполне может пойти на открытую вооруженную агрессию против Украины.

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Как сообщается на сайте Минобороны Таран подробно проинформировал собеседника о существенном обострении ситуации на Донбассе и наращивании Россией военного потенциала возле украинской границы и в оккупированном Крыму.

По его словам, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками РФ. Как отметил министр, такая концентрация российских войск на Севере, Востоке и Юге Украины угрожает не только безопасности Украины, но и стабильности в Европе.

"Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008-го года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400 тысяч человек на оккупированных территориях получили российские паспорта, — отметил Андрей Таран.

По его убеждению, предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО могло бы стать для Москвы мощным сигналом о недопустимости агрессии. В этом Киев рассчитывает и на позицию Франции, как члена Альянса.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до Президента Эммануэля Макрона. Он также выразил надежду, что переговоры лидеров двух стран оправдают ожидания.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 Марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что Россия перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал Москву к деэскалации напряжения.

Война РФ с Грузией 2008 года

8 августа 2008 года, в день начала летних олимпийских игр в Пекине, РФ началась война РФ с Грузией.

Тогда Москва обвинила Грузию в попытке силового возвращения Южной Осетии и открыто начала военную операцию.

Российские войска заняли часть территории Грузии и остановились неподалеку от Тбилиси.

По итогам военного конфликта, длившегося до 16 августа, Грузия потеряла контроль над значительными территориями. Россия попыталась легитимизировать отделение грузинских провинций путем признания их независимости.

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Автор: Дмитрий Захаров