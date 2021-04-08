Участники встречи заявили, что дестабилизационные действия России подрывают усилия, направленные на снижение напряженности.

Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим вопросам Аманда Дори вместе с союзниками по НАТО из Канады, Литвы, Польши и Великобритании обсудили военную активность Российской Федерации возле границ Украины.

Читайте такжеУ Байдена закончили проверку действий России и готовят ответные меры - BloombergКак сообщается на сайте Пентагона, виртуальную встречу организовал государственный секретарь по вопросам обороны Британии Бел Уоллес.

Собеседники подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также евроатлантические устремления Украины.

В то же время они выразили озабоченность относительно усиленной российской военной деятельности в регионе возле границ Украины. Участники встречи заявили, что дестабилизирующие действия России подрывают усилия, направленные на снижение напряженности, что предусмотрено принятым при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года соглашением о прекращении огня.

Также собеседники подтвердили настрой обеспечивать профессиональную подготовку военных и поддержку Вооруженных сил Украины для укрепления их потенциала с целью сохранения территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса на пути приведения совместимости украинской армии с армиями стран НАТО.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

Оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские военные перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между русскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко