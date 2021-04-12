Министры подтвердили неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры иностранных дел стран Большой семерки и Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель обеспокоены активным наращиванием российских вооруженных сил на территории Украины, возле ее границ и в незаконно аннексированном Крыму.

Читайте также"Руки прочь от Украины": в Европарламенте жестко обратились к ПутинуОб этом сообщают в пресс-службе МИД Великобритании.

В заявлении говорится, что крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления представляют собой "угрожающую и дестабилизирующую деятельность".

"Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами. В частности, мы призываем Россию соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ, которые она подписала в отношении прозрачности передвижения военных, и выполнить процедуру, установленную в соответствии с главой III Венского документа", - говорится в сообщении.

Министры подтвердили неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы призываем все стороны конструктивно участвовать в Трехсторонней контактной группе по предложениям ОБСЕ о подтверждении и укреплении режима прекращения огня", - отметили они.

Стягивание российских войск к границам Украины

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Людмила Жерновская