Зеленский вспомнил об украинцах десятков профессий.

Президент Украины Владимир Зеленский часть своей новогодней речи посвятил "невероятным людям и гражданам", которые строят и творят Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время новогоднего обращения к украинцам.

"За несколько минут наступит новый год. Традиционно в этот вечер собираются за столом всей семьей, зовут гостей, смотрят новогоднее поздравление президента, а президенты сначала немножко жалуются, потом чуточку больше оправдываются, но в целом хвастаются, что было сделано", - отметил он.

По словам Зеленского, прошедший год был особенным, в частности, из-за 30-летия Независимости Украины.

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Президент пояснил, что речь пойдет об обычных украинских гражданах, однако затем добавил, что о "чрезвычайных людях и гражданах Украины!".

В частности, о тех, кто для спасения одного младенца поднимается в небо, чтобы на земле прозвучало одно "спасибо"; тех, кто поднимает в небо "Мечту", чтобы доставить вакцину в десятки стран, чтобы на планете прозвучали миллионы thanks, danke, merci, gracias; тех, кто ежедневно спускается под землю, чтобы украинцам было светло и тепло; тех, кто ежедневно трудится на земле, чтобы было сытно и вкусно; тех, кто плавит металл, и тех, кто строят из него мосты, что объединяют нас, объединяют Украину.

А также об учителях, которые стали героями, десятки лет обучая детишек законам физики, и тех, кто несмотря на все законы физики много лет каждое утро преодолевает пешком километры до школы в обычном карпатском селе.

"Те, кто учат детей с инвалидностью, чтобы у них не было препятствий и они не чувствовали себя хуже других. И тот, кто не видит препятствий и становится лучшим! Абсолютным 10-кратным паралимпийским чемпионом! Это все наши спортсмены. Те, кто на всех континентах планеты доказывал: украинцы прыгают выше, плавают быстрее, стреляют метче и сильнее других, за кого", - подчеркнул глава государства.

Читайте такжеЗеленский назначил Сухачева директором Госбюро расследованийКроме того, Зеленский вспомнил о тех, кто поднимал вверх украинский флаг и поднимался на пьедестал в лучах славы, а также о тех, кто все это время стоят в тени, - о первых тренеров.

В своем обращении он говорил и о медиках, которые в этом году сделали миллионы прививок и впервые сделали уникальные операции по трансплантации, про медсестер, которые десятки лет помогают людям, а также о врачах, которые остались на востоке нашего государства, остались верными клятве Гиппократа, "и когда во всей больнице их осталось четверо, они под обстрелами сделали сотни важных операций".

"И кто все эти 30 лет в декрете. И является мамой для 19 детишек. И девушка, которая после смерти родителей стала мамой для десяти братьев и сестер. И наши дети, которые побеждают на международных олимпиадах и конкурсах. Чьи рисунки украсят уникальный космический аппарат, который будет изучать Юпитер. И обычная девочка, чья отвага спасла четырех братиков и сестричек. И тот, чье неравнодушие спасло полторы тысячи человек, и в их жилах течет его донорская кровь", - сказал президент.

Он также напомнил об украинских художниках, изобретателях, водителях, спасателях, полицейских и военных.

"И все, кто сейчас на дежурстве. Лишь бы мы с вами могли быть здесь, за столом. Все, кого мы искренне благодарим! Те, кто семь лет назад потерял свой дом на украинском Донбассе, но не потерял свой дух и покорил семь самых высоких вершин на семи континентах, став первой женщиной в Украине, которая это сделала. И те, кто не потеряли достоинства и говорили правду в Крыму, за что потеряли свободу. И их родные, кто не теряет надежды, что они вернутся домой", - отметил Зеленский.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и назвал свои главные цели на 2022-й год.

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