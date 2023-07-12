Генсек Альянса отметил, что самая срочная задача сейчас - это обеспечивать Украину надлежащим количеством оружия, чтобы предотвратить негативное развитие событий.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что Украина должна одержать победу в войне, которую начала Россия, потому что иначе вопрос приобретения членства вообще не будет обсуждаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса, который проходит в Вильнюсе (Литва).

"Конечно, что гарантии, документы, советы и встречи являются важными, но сейчас самая срочная задача - обеспечить достаточное количество вооружения для президента Зеленского и его Вооруженных сил", - подчеркнул Столтенберг.

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Как отметил генеральный секретарь, чрезвычайно важно было увидеть в последние дни новые объявления о предоставлении Украине оружия от нескольких союзников.

В частности, он напомнил, что Франция решила доставить в Украину крылатые ракеты дальнего радиуса действия, Германия объявила о новом пакете большего количества систем противовоздушной обороны и бронемашин, а США объявили новый пакет боеприпасов и оружия. Также многие другие союзники выступили с новыми объявлениями.

"Поэтому, самая срочная задача состоит в том, чтобы обеспечить одержание Украиной победы. Потому что, если Украина не одержит победу, тогда вопрос членства вообще не будет обсуждаться", - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи, он сообщил, что сигнал альянса такой, что НАТО будет выступать на стороне Украины столько, сколько будет необходимо.

Также Столтенберг отметил, что 11 июля группа стран-членов НАТО создали коалицию по обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

"Эта инициатива в первую очередь основана Данией и Нидерландами. Я приветствую, что несколько других союзников теперь присоединились. Некоторые подготовительные мероприятия уже проведены. Учения начнутся как можно скорее. Союзники проинформировали, что учения на самом деле начнутся этим летом", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что когда последний раз ознакомлялся со списком участников авиационной коалиции, то в нее входило "десять и даже предположительно может больше союзников", и они настроены начать как можно скорее. "И конечно, это создаст возможность позже принять решение о предоставлении F-16", - добавил Столтенберг.

Саммит НАТО в Вильнюсе - результаты

Как сообщал УНИАН, 11 июля лидеры НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Но приглашение к членству будет зависеть от воплощения определенных условий. В частности, в будущем страны-члены должны иметь согласие, чтобы отправить Украине приглашение для приобретения членства, а Украина должна будет соответствовать условиям.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что для приобретения членства важны реформы в секторе обороны и безопасности, и приведение украинской армии к взаимосовместимости с армиями альянса.

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