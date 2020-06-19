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На финансирование медучреждений направят 4,5 миллиарда гривен из-за нехватки средств после реформы - Степанов

01:55, 19 июня 2020
Политика
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На финансирование медучреждений направят около 4,5 млрд грн / Фото УНИАН

На дополнительное финансирование медицинских учреждений, которые после очередного этапа медреформы с 1 апреля почувствовали нехватку средств, могут направить 4,5 млрд грн. Этот вопрос должен рассмотреть Кабмин.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Завтра на заседание правительства планируем выносить постановление о направлении определенной суммы средств, дополнительно 4,5 миллиарда гривен, на поддержку тех больниц, которые оказались после 1 апреля на грани существования. Их надо поддержать. Некоторые получили в этом году финансирование меньше, чем было в прошлом году, что приводит в частности к увольнению медицинских работников. Мы не можем этого допустить и это недопустимо. Особенно в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, борьбы с COVID-19", - сказал Степанов.

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский не имеет претензий к работе Максима Степанова на посту министра здравоохранения и не верит, что Минздрав закупил костюмы биологической защиты для медиков по завышенным ценам.

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