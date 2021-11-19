Ранее одиозного члена ОПЗЖ лишили оружия из-за "недостойного поведения".

Народное оружие нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, которое на днях забрали у него из-за "недостойного поведения", отдали двум боевым комбатам, участникам боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook глава МВД Денис Монастырский.

Оружие получили подполковники Назарий Ясинский и Сергей Сидорин, бойцы Нацгвардии, которые имеют боевой опыт с 2014 года.

Назарий Ясинский

В декабре 2018-го года во время выполнения задач в районе проведения ООС, разведывательным подразделением под командованием подполковника Ясинского была обнаружена диверсионная группа из шести человек, которая подвигалась к позициям одной из бригад ВСУ. Подполковник отдал приказ открыть огонь, ощутив на себе мощь огня украинских воинов, враг отступил.

Сергей Сидорин

Подполковник Сидорин в ноябре 2019 года организовал эвакуацию шестерых раненых украинских бойцов в районе поселка Новолуганское на Донбассе, а во время операции в районе Светлодарской дуги ему удалось обустроить девять новых огневых позиций, что позволило существенно выровнять линию соприкосновения в пользу украинских военных.

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По словам Монастырского, свой героизм они подтверждали неоднократно на передовой, ранениями и отличной боевой подготовкой своих подразделений.

"Оба комбата достойны быть отмечены наградным огнестрельным оружием, что я сегодня и делаю с большой честью. Еще раз отмечу, что это то самое оружие, которого был лишен Илья Кива за поступки, дискредитирующие награжденного. И сегодня это оружие я передаю в руки наиболее достойных, в руки тех, для кого честь украинского офицера и честь Украинского государства, которое они защищают, честь ее истории, символов и героев - превыше всего!", - написал Монастырский, опубликовав фото с героями.

У Кивы забрали оружие: что произошло

16 ноября Монастырский подписал указ, которым лишил права народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015-м году. "Основание: его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени Украинского государства. Перед законом все равны. Народные депутаты - не исключение. Так же мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или разжигать ненависть в обществе", - подчеркнул Монастырский.

Автор: Виолетта Орлова