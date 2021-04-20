Сразу два депутата «Слуги народа» накануне попали в политические скандалы.

Фракция "Слуга народа" обсудит поведение депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко на ближайшем заседании.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил первый заместитель главы партии в Раде Александр Корниенко.

Читайте такжеУкраина дважды просила Youtube закрыть каналы Медведчука, компания отмалчиваетсяРечь о визите Шевченко к Лукашенко и организованной в период локдауна вечеринке Тищенко.

"Да, этот вопрос есть в повестке дня. Так же, как и ситуация с господином Тищенко", – сказал он.

При этом Корниенко не стал уточнять дату заседания.

Депутат "Слуги народа" Юлия Гришина в Telegram написала, что члены фракции соберутся в онлайн-режиме в четверг. "Слуги" будут обсуждать кандидата на пост министра энергетики, законопроекты на следующую неделю и "внутренние вопросы".

Сразу два депутата "Слуги народа" накануне попали в политические скандалы.

20 апреля стало известно, что Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Минске вопреки официальной позиции Украины относительно легитимности режима Беларуси. В партии сразу же заявили, что тот действовал по "собственной инициативе".

Днем ранее очередной скандал спровоцировал Николай Тищенко. Он организовал закрытую вечеринку по случаю дня рождения жены в Киеве во время локдауна. При этом Тищенко не впервые попадает в подобную ситуацию. В мае 2020-го его ресторан "Велюр" попал в журналистский объектив, когда принимал посетителей – тоже в период усиленного карантина в столице.

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Автор: Яна Ставская