Членство Украины в Альянсе продвигается не столько в интересах Киева, сколько в интересах безопасности восточного фланга.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, какие именно страны наиболее поддерживают приглашение Украины в НАТО.

В частности, в своем интервью "Европейской правде" она напомнила, что вопрос приглашения Украины к членству в НАТО и гарантий безопасности для Украины станут одним из вопросов, который будет рассматриваться в Вильнюсе, на саммите Альянса.

По ее данным, среди главных сторонников приглашения - союзники из Центрально-Восточной Европы.

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"Также важно, что в поддержку приглашения Украины есть Объединенный голос всего восточного фланга НАТО, который говорит, что их безопасность зависит от того, будет ли Украина членом альянса", - сказала она.

Чиновник уточнила, что речь идет о позиции всей "Бухарестской девятки", в частности, стран Балтии, Польшу и Венгрию.

"6 июня состоялся саммит Бухарестской девятки" с участием генерального секретаря, в котором приняла участие президент Венгрии, и решения подписаны официально, в том числе венгерской стороной. Здесь надо понимать, что членство Украины в НАТО продвигается не столько в интересах Киева, сколько в интересах безопасности восточного фланга", - говорит вице-премьер-министр.

Она добавляет, что сторонники приглашения Украины в НАТО есть также в Западной и Северной Европе. Среди них, например, Франция.

"Эммануэль Макрон (президент Франции - УНИАН) поддерживает членство Украины в НАТО, поддерживает то, чтобы созданный Совет Украина-НАТО был мостиком для достижения такого членства. И это больше чем просто поддержка Украины: Франция является лидером инициативы о стратегической автономии Европы, и Макрон реально считает, что решение по Украине должно быть принято в НАТО сейчас", - отмечает Стафанишина.

Кроме того, она считает однозначной пользу Украины позицию Италии и акцентирует на североевропейских странах - Дании, Норвегии, которые единым флангом поддерживают Украину.

Стефанишина признает, что роль США была и остается ключевой в НАТО, но не дала ответа на вопрос, Станет ли президент Соединенных Штатов Джо Байден препятствовать вступлению Украины в Североатлантический альянс.

Вступление Украины в НАТО, что известно

На этой неделе состоится саммит НАТО при участии лидеров 40 стран. Вступление Украины в Альянс публично поддержали 23 из 31 членов НАТО, но ряд стран настаивает , что к этому вопросу необходимо вернуться после завершения войны в Украине. В частности, такую позицию недавно озвучил президент США Джо Байден. Также за отсрочку обсуждений ступа выступает Германия.

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