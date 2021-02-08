Украина оказалась перед вызовом распространения сфабрикованной информации против вакцинации, отмечает американский дипломат.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин заявляет, что США будут помогать Украине противостоять российской дезинформации против вакцинации от коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Квин сказала в ходе онлайн выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

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По ее словам, Соединенные Штаты сразу ответили на запрос украинского правительства помочь с подготовкой к проведению вакцинации от COVID-19.

В частности, осуществляется активная поддержка Министерства здравоохранения в рамках планирования и подготовки первого этапа вакцинации.

«Мы должны дать ответ на проблему, которая возникает во многих странах, - люди отказываются вакцинироваться. Но мы понимаем, что нам очень важно преодолеть этот разрыв, ведь только так Украина сможет бороться против пандемии COVID-19», - отметила Квин.

При этом она подчеркнула, что пророссийские политики в Украине подпитывают ложную информацию против вакцинации.

«Мы будем сотрудничать для того, чтобы противостоять дезинформации. Украина сейчас оказывается перед соответствующими фабрикациями и, к сожалению, политики, которые поддерживают российские силы, начинают распространять вот такое недоверие к вакцинации, что подрывает в целом способность сферы здравоохранения», - сказала Квин.

По ее убеждению, только сообща с сильным политическим лидерством в Украине удастся отстоять правду.

Вакцинация от коронавируса

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Автор: Виталий Саенко