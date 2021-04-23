В Госдепартаменте считают, что объявленный Россией отвод войск на постоянные места дислокации должен быть подтвержден соответствующими действиями.

Соединенные Штаты Америки заявляют, что будут внимательно отслеживать процесс отвода войск Российской Федерации от границ Украины.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне, стенограмму которого обнародован на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Мы слышали объявление России, что она начнет отводить войска от границы с Украиной. Я думаю, будем мы ожидать (соответствующих) действий. Соединенные Штаты продолжат отслеживать ситуацию. Мы будем делать это внимательно и координировать в тесном сотрудничестве с украинскими должностными лицами и другими союзниками и партнерами все время", - сказал Прайс.

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"Мы четко дали понять во время нашего взаимодействия с российским правительством, что оно должно воздержаться от обострения действий и немедленно прекратить его агрессивную деятельность в Украине и вблизи нее, в том числе недавнее военное наращивание в оккупированном Крыму и на границе Украины, намерение блокировать определенные суда в отдельных районах Черного моря", - добавил Прайс.

Также он заверил, что США подтверждают поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, в том числе в отношении ее территориальных вод.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крыму и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю возрастет до более чем 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты". По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантными войсками поручено спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Автор: Виталий Саенко