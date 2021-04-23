Соединенные Штаты Америки заявляют, что будут внимательно отслеживать процесс отвода войск Российской Федерации от границ Украины.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне, стенограмму которого обнародован на сайте американского внешнеполитического ведомства.
"Мы слышали объявление России, что она начнет отводить войска от границы с Украиной. Я думаю, будем мы ожидать (соответствующих) действий. Соединенные Штаты продолжат отслеживать ситуацию. Мы будем делать это внимательно и координировать в тесном сотрудничестве с украинскими должностными лицами и другими союзниками и партнерами все время", - сказал Прайс.
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"Мы четко дали понять во время нашего взаимодействия с российским правительством, что оно должно воздержаться от обострения действий и немедленно прекратить его агрессивную деятельность в Украине и вблизи нее, в том числе недавнее военное наращивание в оккупированном Крыму и на границе Украины, намерение блокировать определенные суда в отдельных районах Черного моря", - добавил Прайс.
Также он заверил, что США подтверждают поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, в том числе в отношении ее территориальных вод.
Стягивание войск РФ к границе: что произошло
- РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крыму и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.
- 20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю возрастет до более чем 120 тыс. военнослужащих.
- 22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты". По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантными войсками поручено спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.
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