Среди ответных шагов возможны высылка дипломатов и санкции против окружения Путина.

В администрации президента США Джо Байдена завершили проверку предполагаемых правонарушений со стороны России и рассматривают объявление ответных мер.

Об этом Bloomberg сообщили источники в Белом доме, пишет DW.

Читайте такжеПредставитель НАТО призвал Россию вывести войска с территории УкраиныСреди враждебных действий, на которые Вашингтон готовится "скоро" дать ответ, собеседники агентства перечислили вмешательство в выборы президента США и хакерскую атаку Sunburst. Последнюю называют самой опасной кибератакой в истории Америки.

Среди возможных ответных шагов США - санкции, а также высылка российских разведчиков, работающих в США под дипломатическим прикрытием.

Один из источников агентства рассказал, что ответные меры будут включать комбинацию различных элементов, в том числе санкции против людей из ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

Что этому предшествовало

Анализ действий России был подготовлен по указанию президента США Джо Байдена, которое он дал в своей первый рабочий день в Белом доме.

Расследование шло по четырем направлениям: хакерская атака, враждебные действия в отношении американских солдат в Афганистане, вмешательство в выборы и отравление оппозиционера Алексея Навального.

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Автор: Катерина Комолова