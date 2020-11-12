"Слуга народа" сохраняет сильные позиции в южных регионах, "Европейская солидарность" - в западных и в Киеве.

Лидером парламентского рейтинга является партия "Слуга народа".

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 ноября.

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Так, отвечая на вопрос, если бы выборы в Верховную Раду проходили в следующее воскресенье, партию "Слуга народа" готовы поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы отдать голоса 17,1%, партию "Европейская солидарность" - 15,4%, "Батькивщина" - 8,0%, "За будущее" - 4,5%, партию "Сила и честь" - 4,3%, Радикальную партию Ляшко - 4,3%, УДАР Виталия Кличко - 3,7%, "Голос" - 3,6%, партию "Свобода" - 3,5%, партию Шария - 3 4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,1%.

Рейтинг других политических сил - менее 3%.

При этом отмечается, что "Слуга народа" сохраняет сильные позиции в южных регионах, "ОПЗЖ" имеет преимущество в юго-восточных, "Батькивщина" - центрально-западных, "Европейская солидарность" - в западных и в Киеве, "За будущее" - в западных.

Также социологи сообщили, что за партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и партию Шария чаще голосуют жители городов.

В то же время партии "Батькивщина", "За будущее", Радикальная партия имеют высокую поддержку среди жителей сельских территорий.

"У партии "Слуга народа" электорат относительно равномерно распределен по типу поселения", - отметили социологи.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2 тыс. респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

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Автор: Татьяна Поляковская