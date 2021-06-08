Социологи формально не могут однозначно определить, какая политическая сила возглавляет рейтинг.

Сразу три политические партии: "Слуга народа", "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" - имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 27 мая - 1 июня 2021.

Социологи отмечают, что по результатам опроса сразу три партии имеют поддержку в пределах статистической погрешности, поэтому организаторы опроса формально не могут однозначно определить, какая политическая сила возглавляет рейтинг, но могут говорить, что есть три партии, которые имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах.

В частности, этими партиями являются "СН" (15,3% среди всех опрошенных респондентов и 17,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором), "ЕС" (соответственно, 13,3% и 15,4%) и "ОПЗЖ" (12,8% и 14,7%).

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Приближена к лидерам партия "Батькивщина" с показателями 12,1% и 13,9% (причем рейтинг этой партии в пределах погрешности отличается от рейтинга партий "ЕС" и "ОПЗЖ", но в случае сравнения с "СН" последняя имеет статистически значительно более высокую поддержку).

Кроме этих политических сил, набирают не менее 5% такие партии, как "Сила и честь" Игоря Смешко (соответственно, 6,9% и 8%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,1% и 5,8%) и радикальная партия Олега Ляшко (4,4% и 5%).

Минимально отстают от проходного барьера партии "Наши" Евгения Мураева (4% и 4,6%) и "Партия Шария" (3,9% и 4,5%).

Далее следуют партия "Свобода" (2,9% и 3,4% соответственно), "Голос" (2,6% и 2,9%) и "За будущее" (1,2% и 1,4%).

У других партий поддержка еще меньше.

Еще 4,9% респондентов отказались отвечать или не знают, 7,1% не будут голосовать ни за одну партию, а 1,7% - не будут голосовать.

***В опросе методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины (кроме Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей близких к 5%.

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Автор: Виталий Саенко