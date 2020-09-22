Ранее белорусские пограничники остановили посла Украины Игоря Кизиму на границе и обыскали его авто, что запрещено Венской конвенцией.

Беларусь не ответила на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

"После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответ не получен. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", - заявили в МИД.

Отношения Украины и Беларуси после выборов 9 августа

Отношения между Киевом и Минском испортились после президентских выборов в Беларуси. На фоне масштабных протестов в стране президент Лукашенко начал обвинять Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна смогла не допустить в стране повторения "украинского сценария цветной революции".

28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас Киев приостанавливает все официальные контакты с РБ до стабилизации ситуации в Беларуси. По его словам, Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в РБ.

5 сентября белорусские пограничники остановили посла Украины Игоря Кизиму на границе и обыскали его авто, что запрещено Венской конвенцией. Кизима направил МИД Беларуси ноту в связи с инцидентом.

Протесты в Беларуси: что происходит в стране

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, начались столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно избили. Официально известно о трех погибших, более 200 человек пострадали.

Насилие и нарушения прав человека белорусскими силовиками осудили в ООН и странах Запада. Протестные акции проходят в стране ежедневно. Их участников задерживают.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

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Автор: Александр Топчий