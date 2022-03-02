Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что эту резолюцию поддержат еще больше стран.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что соавторами проекта резолюции "Агрессия против Украины", которая сегодня будет рассматриваться на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, выступили 95 стран-членов ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

Глава МИД отметил, что сегодня вечером Генеральная ассамблея ООН примет историческую резолюцию с осуждением российской агрессии, с требованием к России немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска с территории Украины в ее международно признанных границах, включительно с Крымом и Донбассом.

"Мы ожидаем рекордную поддержку мира. Фактически это будет фиксация на самом высоком мировом уровне международной антивоенной коалиции, к созданию которой с самого начала войны призвал президент Украины Владимир Зеленский. Только соавторами этого документа выступили 95 государств. Проголосует за этот документ еще больше стран", - подчеркнул Кулеба.

Согласно информации на сайте ООН, заседание Генассамблеи должно начаться в 17:00 по киевскому времени.

Война против Украины: