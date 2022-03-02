Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что соавторами проекта резолюции "Агрессия против Украины", которая сегодня будет рассматриваться на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, выступили 95 стран-членов ООН.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.
Глава МИД отметил, что сегодня вечером Генеральная ассамблея ООН примет историческую резолюцию с осуждением российской агрессии, с требованием к России немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска с территории Украины в ее международно признанных границах, включительно с Крымом и Донбассом.
"Мы ожидаем рекордную поддержку мира. Фактически это будет фиксация на самом высоком мировом уровне международной антивоенной коалиции, к созданию которой с самого начала войны призвал президент Украины Владимир Зеленский. Только соавторами этого документа выступили 95 государств. Проголосует за этот документ еще больше стран", - подчеркнул Кулеба.
Согласно информации на сайте ООН, заседание Генассамблеи должно начаться в 17:00 по киевскому времени.
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