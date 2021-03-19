По итогам заседания СНБО принял решение провести аудит всех разрешений, которые были выданы на добычу недр в стране за период с 1994 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что санкции против 19 компаний по добыче недр применено из-за получения лицензий по заниженной цене, что причинило большой ущерб государству.

Об этом говорится в видеообращении главы государства в Facebook.

Читайте такжеСНБО ввел санкции против Януковича, Азарова и других чиновников (список)

"Мы продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть сильнее интересов государства и народа Украины, а его собственные карманы - важнее государственной казны. На основе предложений, внесенных Службой безопасности Украины, применены персональные, экономические санкции, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций и транзита ресурсов, а также аннулирование и остановка лицензий и специальных разрешений на пользование и добычу недр Украины относительно 19 компаний", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что эти 19 компаний, по мнению правоохранителей, получили эти лицензии по заниженной цене, причинив государству большой ущерб.

"Согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины. Времена, когда существовал список фамилий, которые считались "украинским народом", и могут владеть и пользоваться, эти времена закончились", - подчеркнул президент.

Санкции СНБО против компаний в сфере пользования недрами

19 марта по итогам заседания СНБО принял решение провести аудит всех разрешений, которые были выданы на добычу недр в Украине за период с 1994 года.

Также СНБО применил санкции относительно следующих компаний: "Геоконнект", "Глобалгеоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бестойл компани", "Надра пространство", "Инфогеотренд", "Эджин марка", "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит ойл", "Профинафт", "Бестгеотек".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, к этим 19 компаниям применен максимальный тип санкций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко