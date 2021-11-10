По словам Данилова, из них 4 - граждане Никарагуа, а 4 - граждане РФ.

Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к 8 лицам, причастным к открытию представительства Никарагуа в оккупированном Россией Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"...Применить персональные санкции в отношении людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму", - отметил Данилов.

По его словам, из них 4 - граждане Никарагуа, а 4 - граждане РФ.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года стало известно, что Украина начала процесс применения санкций против Никарагуа из-за незаконного назначения "почетного консула" в Крыму.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Антонина Доломанжи