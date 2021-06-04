В парламенте сегодня состоялся традиционный Час вопросов к правительству.

Чуть более трети нардепов от общего состава Верховной Рады пришли на работу в пятницу, 4 июня.

Об этом свидетельствуют данные электронной регистрации и фото, сделанные изданием "Апостроф" в 10:30 - перед началом Часа вопросов к правительству.

На кадрах виден полупустой сессионный зал. В нем сегодня зарегистрировались всего 152 депутата.

Во время Часа вопросов к правительству Рада заслушала министра социальной политики Марину Лазебную. Также нардепы задали свои вопросы членам Кабмина.

Во втором чтении депутаты сегодня рассмотрят, в частности, законопроект о добровольном однократное декларирования.

Также будет рассматриваться законопроект, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и позволит привлекать к админответственности водителей на автомобилях с дипломатическими номерами.

Среди прочего, планируется рассмотреть и законопроект о защите детей от наблюдения за охотой и законопроект по недопущению негативных экономических последствий недобросовестного банкротства предприятий вследствие военной агрессии на востоке Украины.

Парламентарии рассмотрят также вопрос об установлении Всеукраинского Дня ответственности человека и законопроект об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине.

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Авторы: Юрий Годован, Татьяна Поляковская