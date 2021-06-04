Чуть более трети нардепов от общего состава Верховной Рады пришли на работу в пятницу, 4 июня.
Об этом свидетельствуют данные электронной регистрации и фото, сделанные изданием "Апостроф" в 10:30 - перед началом Часа вопросов к правительству.
На кадрах виден полупустой сессионный зал. В нем сегодня зарегистрировались всего 152 депутата.
Во время Часа вопросов к правительству Рада заслушала министра социальной политики Марину Лазебную. Также нардепы задали свои вопросы членам Кабмина.
Во втором чтении депутаты сегодня рассмотрят, в частности, законопроект о добровольном однократное декларирования.
Также будет рассматриваться законопроект, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и позволит привлекать к админответственности водителей на автомобилях с дипломатическими номерами.
Среди прочего, планируется рассмотреть и законопроект о защите детей от наблюдения за охотой и законопроект по недопущению негативных экономических последствий недобросовестного банкротства предприятий вследствие военной агрессии на востоке Украины.
Парламентарии рассмотрят также вопрос об установлении Всеукраинского Дня ответственности человека и законопроект об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине.
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