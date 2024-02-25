По словам руководителя ГУР, без украинской помощи рассчитывать на смену режима в РФ не стоит.

Режим в России может расшататься и измениться, но Украина должна дать этому толчок, заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов на форуме "Украина. Год 2024".

"В первую очередь стоит понимать, что не следует верить, что режим в РФ расшатается сам по себе, этого не произойдет. Без нашей помощи это нереально абсолютно. Что такое стабильность ситуации в РФ для нас и для мира? Это угроза, это опасность. Поэтому понятно, что наличие устойчивого режима - это будет постоянная опасность для мира в будущем", - сказал глава ГУР.

Он также добавил, что Главное управление разведки работает над тем, чтобы дестабилизировать режим внутри РФ. Для этого они проводят "те или иные события" на территории РФ.

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"Поверьте, они будут продолжаться и чем больше РФ будет вести против нас большую войну, тем больше всевозможных событий будут происходить на их территории. Взаимозависимость на лицо сразу", - пояснил Буданов.

По его словам, соответствующие действия украинская разведка будет проводить и в дальнейшем, пока РФ ведет полномасштабную войну против Украины.

"Какие действия мы будем проводить? Это продолжение тех операций, которые продолжаются сейчас, наращивание их темпа, это сильно зависит от способности нашего оборонно-промышленного комплекса. К счастью, он развивается достаточно мощно в последнее время. Пока будет продолжаться война у нас, пока будут проблемы на территории РФ", - подытожил глава ГУР.

Другие прогнозы руководителя ГУР

Ранее Буданов также анонсировал "новые сюрпризы" для армии РФ в Крыму и советовал гражданскому населению не пользоваться незаконно построенным Крымским мостом.

Кроме того, руководитель ГУР рассказал, насколько критическим для РФ является очередное уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Он также объяснил, как Украина может нивелировать преимущество РФ в вооружении. Он сказал, что этому могут помочь украинский профессионализм и западная помощь.

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