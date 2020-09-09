Слова народной избранницы многие раскритиковали в сети.

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Галина Янченко назвала несовершеннолетних жителей Донбасса "немытыми и нечесаными".

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Соответствующий фрагмент видео из эфира телеканала NewsOne опубликовала Елена Скидан на своей странице в Facebook.

"В этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013-14 году. На Донбассе - это дети, которые всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые и нечесаные", - сказала Янченко.

В ответ на вопрос журналистки о том, почему на Донбассе "немытые и нечесаные" дети, Янченко заявила, что ее супруг в 2015-2016 годах был заместителем главы Донецкой ОВГА, поэтому она "видела все лично".

Ранее произошел скандал вокруг заявления "Слуги народа" Третьяковой о "детях низкого качества".

Так, она заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". На выступление политика отреагировал Совет Федерации профсоюзов Украины: требовал уволить женщину.

Скандал, разыгравшийся на фоне ее высказывания в отношении детей, Третьякова назвала буллингом.

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Автор: Ольга Робейко