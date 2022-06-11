На следующей неделе большая делегация во главе с председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией отбывает в США.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко отмечает, что сейчас в командировках за границей находится около 15 народных депутатов.

Как отмечается в сообщении на сайте об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

Корниенко отметил, что сейчас часть народных депутатов находится в командировках в странах Европы.

"Многие депутаты сейчас за рубежом: сейчас примерно 15 человек. На следующей неделе будет еще больше, потому что у нас очень большая делегация во главе с Давидом Арахамией отбывает в США", - рассказал он.

Первый вице-спикер отметил, что уменьшение количества делегаций из других стран в Украину и увеличение зарубежных поездок украинских депутатов обусловлено прежде всего трудностями в логистике, которые возникли в результате военных действий.

"Раньше этих поездок было ровно вдвое меньше, ведь половина этих людей приезжала в Киев, в Украину. Сейчас они не могут так ездить, потому что имеются проблемы с логистикой: до Киева доехать - это полтора-двое суток через Польшу и другие страны, поэтому прибывают первые лица - спикеры, министры или президенты. А разного уровня делегации сейчас не приезжают, соответственно, мы должны ездить к ним", - отметил Корниенко.

Кроме того, он акцентировал внимание на исключительной необходимости подобных командировок. "Кандидатство в Евросоюз, прежде всего вооруженная поддержка, финансовая помощь - из ниоткуда не возьмутся. Для этого нужно ездить", - подчеркнул он.

Корниенко также добавил, что при первой же возможности парламент вернется к довоенному режиму работы. "Если соответствующие органы дадут "зеленый свет" безопасности, мы сразу вернемся", - сказал он.

Отметим, из-за действия военного положения и мобилизации большинство мужчин в Украине не имеют возможности выезжать за границу. Недавно в МВД предложили сделать выезд мужчин призывного возраста "платным". По мнению советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива, мужчины должны уплатить в государство страховой взнос. Речь идет о 3-5 тысячах долларов. Только в таком случае они смогут пересечь границу.