Идеологией партии остается центризм.

Съезд "Слуги народа" принял за основу и направил на обсуждение в регионы новую программу партии под названием "Доктрина политической партии "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли делегаты съезда «СН».

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"Наша цель, к чему мы идем, - построение страны грез. Наши подходы, наши принципы, идеологические основы неизменны - это центризм, радикальный центризм", - сказал председатель партии, первый заместитель председателя фракции "СН" в парламенте Александр Корниенко.

Среди стратегических направлений партии, в частности, вопрос достижения мира.

"Мир - в широком и узком смысле, мир в Украине, окончание войны. И мир в душах людей, мир между людьми. Прекращение дискуссий о том, кто чем кого лучше, потому что лучшие все украинцы", - отметил парламентарий.

Среди других стратегических направлений деятельности партии - формирование в стране способных институтов, включая проведение ряда реформ: антикоррупционной, судебной, реформы государственной службы и парламента; создание благоприятного инвестиционного климата; инфраструктурные вопросы; вопрос народовластия.

"Мы хотели бы, чтобы доктрина была обсуждена... Проект решения, который я предлагаю съезду - принятие доктрины за основу с последующим обсуждением в ячейках, аж до местных ячеек, с принятием версии 2.0, например, на осеннем очередном съезде нашей партии, который состоится где-то через полгода", - сказал Корниенко.

Так, делегаты съезда поддержали предложение о принятии за основу доктрины партии "СН", которая является ее программой, и направлении ее на обсуждение в региональные и местные ячейки для сбора предложений.

Съезд " Слуги народа"

Сегодня, 13 марта, съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию партийного устава. Согласно изменениям, в партии должны создать два крупных руководящих органа: политический совет и Национальный совет громад.

На съезде были утверждены 62 кандидатуры в состав политсовета партии, среди которых - председатель парламентской фракции «СН» Давид Арахамия, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, народные депутаты, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, вице-премьер-министра Михаил Федоров и Ольга Стафанишина, министр юстиции Денис Малюська.

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Автор: Татьяна Поляковская