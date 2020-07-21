Экс-главе "Укравтодора" официально предъявили обвинение
Во вторник, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили обвинение бывшему руководителю «Укравтодора» Славомиру Новаку.
Читайте такжеЗадержание экс-главы "Укравтодора": в НАБУ рассказали подробности дела (видео)Об этом сообщает «Европейская правда».
Отмечается, что Новака обвиняют в руководстве организованной преступной группой, которая получала неправомерную выгоду.
Его подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.
«В результате он получил 1 300 000 злотых (почти 300 тысяч евро), – сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хир.
Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.
Также отмечается, что Задержанные вместе с Новаком Дариуш Из. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.
Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак возглавлял «Укравтодор». Он был назначен и.о. председателя агентства в октябре 2016 года, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.
Как сообщал УНИАН, Новака задержало Центральное антикоррупционное бюро Польши.
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