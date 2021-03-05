16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Министр информационной политики и культуры Александр Ткаченко, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев и политический обозреватель, который часто выступает на "каналах Медведчука", Игорь Лесєв поссорились во время обсуждения закона о языке.

Об этом пишет сайт Украина 24.

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Сначала Лесев назвал Ткаченко и Потураева "специфической парой", когда те выступали за трибуной, а затем заявил, что языковая политика в Украине является "политикой социального расизма".

"Вот эти ребята (Потураев и Ткаченко) ее продолжают. Скажу, к чему это сейчас уже идет. Первое, вот эти ребята...", – сказал Лесев.

Однако Ткаченко вспыхнул и перебил блогера: "А можно без "ребят?"

Игорь Лесев: Ну а как вас назвать, товарищи ...

Александр Ткаченко: Не надо "ребят", мы же тебя ребенком не называем. Уберите это "ребята".

Игорь Лесев: Я их не уважаю, поэтому так называю.

Министр отметил, что он может их не уважать, но не надо оппонентов обижать.

"Я таких вот болтливых навидался в своей жизни много. Они, в основном, сейчас знаешь где? В Москве. Я с тобой вот так сейчас на "ты" поговорю, чтобы было понятнее моё к тебе отношение", – вмешался Потураев.

Закон о языке в Украине

16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

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Автор: УНИАН