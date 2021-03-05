Министр информационной политики и культуры Александр Ткаченко, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев и политический обозреватель, который часто выступает на "каналах Медведчука", Игорь Лесєв поссорились во время обсуждения закона о языке.
Об этом пишет сайт Украина 24.
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Сначала Лесев назвал Ткаченко и Потураева "специфической парой", когда те выступали за трибуной, а затем заявил, что языковая политика в Украине является "политикой социального расизма".
"Вот эти ребята (Потураев и Ткаченко) ее продолжают. Скажу, к чему это сейчас уже идет. Первое, вот эти ребята...", – сказал Лесев.
Однако Ткаченко вспыхнул и перебил блогера: "А можно без "ребят?"
Игорь Лесев: Ну а как вас назвать, товарищи ...
Александр Ткаченко: Не надо "ребят", мы же тебя ребенком не называем. Уберите это "ребята".
Игорь Лесев: Я их не уважаю, поэтому так называю.
Министр отметил, что он может их не уважать, но не надо оппонентов обижать.
"Я таких вот болтливых навидался в своей жизни много. Они, в основном, сейчас знаешь где? В Москве. Я с тобой вот так сейчас на "ты" поговорю, чтобы было понятнее моё к тебе отношение", – вмешался Потураев.
Закон о языке в Украине
- 16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.
- Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.
- Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.
- Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.
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