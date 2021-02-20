По словам главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, Ляшко подделал лотерейный билет, в котором он якобы выиграл более 500 тысяч гривень.

Бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко утверждает, что не подделывал лотерейный билет, по которому якобы выиграл полмиллиона гривен.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

"Заявление главы НАПК о том, что я подделал какой - то лотерейный билет - абсолютная ложь! Пусть покажет этот поддельный лотерейный билет и любое документальное доказательство о подделке. Их не существует в природе, кроме как в лживых фантазиях полностью зависимого от власти главы НАПК», - написал он.

В связи с этим на следующей неделе Ляшко планирует обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.

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«Я на 1000000% уверен, что выиграю этот суд, потому что честно декларирую свои доходы и честно плачу налоги, в отличие от моих оппонентов. Сожалею, что отменены дуэли. Я бы уже пристрелил эту лживую скотину, чем годами ждать судебного решения», - отметил он.

Напомним, как заявил глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, Ляшко поддел лотерейный билет, в котором он якобы выиграл более 500 тысяч гривень.

Что будет грозить Ляшко

Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ляшко "выиграл" в лотерею: подробности

В октябре 2017 года Олег Ляшко задекларировал три выигрыша в лотерее компании "Украинская национальная лотерея": 283 560, 153 485 и 134 000 гривен. Соответствующие данные он тогда внес в свою электронную декларацию.

Комментируя "выиграш", Ляшко заявил, что выиграл полмиллиона гривень не в лотерею, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов. "Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на "Шахтер", за который болею, ставил на "Ливерпуль". Выиграл, заплатил налоги", - объяснил он.

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Автор: УНИАН