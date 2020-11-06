Существует риск, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен из-за вынесения политических решений Конституционным судом, отмечают в НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что решение Конституционного суда относительно отдельных положений закона о НАБУ содержит угрозы для полноценной работы бюро в будущем.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

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«17 сентября КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона «О НАБУ» в части полномочий президента Украины. И хотя это решение не отменяет факт создания и функционирования Национального бюро, не ограничивает работу детективов и не ставит под сомнение статус Национального бюро как государственного правоохранительного органа, оно содержит угрозы для полноценной работы института в будущем», - сказано в заявлении.

В НАБУ отмечают, что из-за признания неконституционными полномочий президента, предусмотренных законом «О НАБУ», менее чем через полтора месяца вне правового поля окажутся такие вопросы, как назначение и увольнение директора Национального бюро, осуществление независимого аудита института, избрания и функционирования Совета общественного контроля при НАБУ.

«Сложившаяся ситуация требует немедленного урегулирования. Однако мы убеждены, что рассматривать ее нужно в более широком контексте, чем урегулирование правовых основ функционирования Национального бюро. Ведь в нынешних условиях существует риск того, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен из-за вынесения политических решений Конституционным судом», - подчеркнули в бюро.

Конституционный кризис в Украине

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект №4304, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "о возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" являются председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и члены различных фракций парламента, в частности, "ЕС", "Голоса" и "Слуги народа".

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Автор: Константин Гончаров