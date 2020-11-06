Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что решение Конституционного суда относительно отдельных положений закона о НАБУ содержит угрозы для полноценной работы бюро в будущем.
Об этом говорится в заявлении НАБУ.
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«17 сентября КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона «О НАБУ» в части полномочий президента Украины. И хотя это решение не отменяет факт создания и функционирования Национального бюро, не ограничивает работу детективов и не ставит под сомнение статус Национального бюро как государственного правоохранительного органа, оно содержит угрозы для полноценной работы института в будущем», - сказано в заявлении.
В НАБУ отмечают, что из-за признания неконституционными полномочий президента, предусмотренных законом «О НАБУ», менее чем через полтора месяца вне правового поля окажутся такие вопросы, как назначение и увольнение директора Национального бюро, осуществление независимого аудита института, избрания и функционирования Совета общественного контроля при НАБУ.
«Сложившаяся ситуация требует немедленного урегулирования. Однако мы убеждены, что рассматривать ее нужно в более широком контексте, чем урегулирование правовых основ функционирования Национального бюро. Ведь в нынешних условиях существует риск того, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен из-за вынесения политических решений Конституционным судом», - подчеркнули в бюро.
Конституционный кризис в Украине
- 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.
- В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.
- 28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- 28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
- 2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект №4304, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "о возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" являются председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и члены различных фракций парламента, в частности, "ЕС", "Голоса" и "Слуги народа".
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