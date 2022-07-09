Во время первого после этого недоразумения разговора немецкий президент требовал у Зеленского объяснений относительно отмененного визита.

Во время телефонного разговора в мае президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер требовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснений, почему его визит в Киев в апреле был отменен.

Как сообщает издание Spiegel, о визите Штайнмайера в Украину 12 апреля договорился президент Польши Анджей Дуда. С украинской стороны возражений не было, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак даже одобрительно об этом отозвался.

Но за день до того, как президент Германии должен был отправляться, Ермак якобы вызвал посла Польши и сказал ему, что не нужно брать Штайнмайера в Киев. В это же время Зеленский якобы отказался от разговора с немецким коллегой, который ждал на "несколько часов".

После этого посол Германии в Украине Анка Фельдгузен получила ноту, в которой отмечалось, что визит Штайнмайера в Киев был бы "более содержательным и приемлемым", если бы он приехал отдельно от других президентов.

Тогда это вызвало возмущение Берлина и стало публичным, но, как отмечает Spiegel, немецкая сторона сразу же решила разрядить напряжение. Внешнеполитический советник Штайнмайера через украинского посла в Германии Андрея Мельника договорился о телефонном разговоре с Зеленским.

Он был проведена 5 мая и длился 45 минут. По его итогам было официально объявлено, что стороны достигли взаимопонимания. Но как утверждает Spiegel, президент Украины в начале самого разговора извинился, заявил, что произошло "значительное недоразумение", и предложил немецкому коллеге приехать в Украину на 8 мая.

В то же время Штайнмайер требовал сначала "обсудить прошлое" и получить объяснение отмененному визиту. Когда Зеленский заявил, что не знал о ситуации, немецкий президент ему якобы ответил, что имеет перед собой все документы, подтверждающие обратное.

Только после третьего вопроса Штайнмайера о причинах отмены его визита в Украину он вроде бы услышал удовлетворительный для себя ответ и предложил "оставить тему".

"Кое-кто в офисе немецкого президента до сих пор удивлен настойчивостью, с которой обычно осторожный Штайнмайер говорил с украинцем. Но в то же время и несколько горды, что их руководитель не проглотил унижения из-за того, что его не пригласили", - отмечает Spiegel.

Отказ в визите Штайнмайера: детали

12 апреля Штайнмайер, который находился тогда в Варшаве, сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По его словам, президент Польши Анджей Дуда предлагал ему вместе с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу.

Штайнмайера не захотели видеть в Киеве из-за его тесных связей с Россией. При этом сам политик после вторжения РФ в Украину осудил действия Путина и даже призвал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу.

После этого канцлер Олаф Шольц выразил раздражение насчет отказа в приезде Штайнмайера. В интервью ZDF Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как Киев отверг визит Штайнмайера.

Когда недоразумение получило огласку, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отвечал, что отклонение предложения Штайнмайера будет урегулировано, и никакого вреда для украинско-германских отношений не будет.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Зеленский и Штайнмайер провели переговоры. После них в канцелярии немецкого президента заявили, что "стороны согласились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве".

Вас также могут заинтересовать новости: