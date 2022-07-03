Немецкий президент отметил, что целью его страны должна стать экономическая независимость от авторитарных государств.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что его лоббирование строительства российского газопровода "Северный поток-2" было явной ошибкой.

Об этом пишет "Немецкая волна". Штайнмайер отметил, что из-за войны в Украине миру нужна экономическая, военная и политическая переориентация.

По словам президента Германии война против Украины стала причиной сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических перемен", а последствия этого являются непредсказуемые и избежать этого никому не удастся.

Он добавил, что целью Германии должна стать экономическая независимость от авторитарных государств. Также нужно искать новых партнеров в мире. По его мнению, таковыми могут стать страны Африки, Сингапур и Индонезия.

"Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не принимая во внимание наши цели: мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика", - сказал президент.

Напомним, что самого Штайнмайера неоднократно критиковали за его тесные связи с РФ. Сам политик после вторжения РФ в Украину осудил действия Путина и даже призвал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу.

Как сообщал УНИАН, 18 июня бывшая канцлер Германии Ангела Меркель завила, что не думает, что решение о строительстве "Северного потока-2" было ложным. Она отметила, что перед вторжением РФ в Украину "Северный поток-2" так и не заработал, поэтому говорить о том, что газ был оружием России, неуместно.

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