Канцлер подтвердил, что в вопросе с танками Германия будет принимать решение об их предоставлении Украине, посоветовавшись с союзниками.

Германия "не хочет действовать в одиночку" в ситуации с предоставлением Украине танков и будет принимать такие решения в координации с союзниками.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutshlandfunk.

Канцлер подтвердил, что в вопросе с танками Германия "не хочет действовать в одиночку" и будет принимать решение об их предоставлении Украине в координации с союзниками.

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Он также отметил, что Германия уже сделала большой вклад в помощь Украине оружием и это отразилось в том числе на последних успехах украинских военных.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что правительственная коалиция в Германии приняла единогласное решение не поставлять боевые танки Украине, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивала на скорейшем принятии решения о поставках Украине немецких боевых танков. Она вспомнила о деокупованной Балаклее и заявила, что западное вооружение помогает украинцам освобождать свои территории.

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