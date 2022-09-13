Обсуждение военных потребностей Украины проходит в режиме реального времени.

Белый дом вскоре может объявить об очередном пакете помощи для Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

Он сказал, что не хочет "опередить будущие пакеты", комментируя вопрос журналиста о дополнительной помощи Украине.

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"Я думаю, что в ближайшие дни вы сами увидите. Мы идем в ногу с украинцами, разговариваем с ними каждый день", - сказал Кирби.

Он отметил, что обсуждение военных потребностей украинской армии проходит в режиме реального времени.

"Многие из систем, которые мы предоставили за последние несколько недель и месяцев, доказали свою эффективность в способности украинцев переходить в наступление, а также в обороне", - подчеркнул он.

Ранее в статье The Wall Street Journal сообщалось, что Украина передала Соединенным Штатам список вооружения, которое понадобится украинской армии для продолжения контрнаступления в 2023 году.

Издание отмечает, что в список вошли 29 видов различных систем вооружения и боеприпасов, в том числе танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon, ракеты для Himars и ракетные системы ATACMS.

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