СБУ в комментарии СМИ уточнила, что решение об объявлении Шария в розыск примут в случае его неявки на допрос 22 февраля.

Офис Генпрокурора намерен экстрадировать подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария, который, согласно открытым данным, в настоящее время проживает в Испании.

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Об этом в Telegram сообщил бывший нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, готовится объявление в международный розыск.

"Как сообщают наши инсайдеры, Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявления его в розыск по линии Интерпола", – написал Лещенко.

В комментарии Украинской правде пресс-служба СБУ ответила, что повесткой вызвала скандального блогера на допрос 22 февраля. В случае его неявки будет принято решение об объявлении подозреваемого в розыск.

Что предшествовало

16 февраля СБУ сообщила, что подозревает Анатолия Шария по двум статьям Уголовного кодекса Украины-ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По данным правоохранителей, начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы Шарий содействовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

Сейчас продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к деятельности Шария.

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Автор: УНИАН