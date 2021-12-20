Возглавляет рейтинг пропрезидентская "Слуга народа".

Партия "Слуга народа" возглавляет рейтинг партий - ее готовы поддержать 19,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

За партию "Европейская Солидарность" готовы голосовать 13,5%, "Батькивщина" - 11,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%.

Партию "Сила и честь" поддерживают 7,3%, партию Разумкова "Разумная политика" - 6,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 6%, а партию Мураева "Наши" - 5,6%.

Кроме того, Радикальную партию - 4,2%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,8%, партию Шария - 3,4%, ВО "Свобода" - 3%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Что известно об опросе

Аудитория опроса, который проводился 14-16 декабря, - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2 тыс. респондентов. Метод опроса - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

По данным этого же опроса, президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к политикам.

Автор: Таня Поляковская