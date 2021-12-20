За ним идут Гройсман, Разумков и Тимошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к политикам.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют - 61%. Следующий по уровню доверия - Владимир Гройсман, которому 32% доверяют и 60% - не доверяют. Дмитрию Разумкову доверяют 30%, а 41% - не доверяют, и еще четверть не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют - 73%", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, экс-президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 75%.

Читайте такжеРейтинг "Слуги народа" в Киеве за год вырос почти вдвое, в партии назвали причиныСопредседателю парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют 22%, не доверяют - 61%, не знают его - 15%.

Ранее сообщалось, что, по результатам одного из последних опросов, Владимир Зеленский продолжает лидировать и в президентском рейтинге.

Рейтинг доверия к политикам: как проводился опрос

Аудитория опроса, который проводился 14-16 декабря, - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2 тыс. респондентов.

Метод опроса - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

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Автор: Таня Поляковская